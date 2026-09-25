График движения поездов на МЦК изменится 26 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 26 сентября, поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут ходить по измененному расписанию. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Причиной станет обновление программного обеспечения на станции Лихоборы. С 13:00 до 15:00 движение на участке Владыкино – Панфиловская будет закрыто, и "Ласточки" там не будут курсировать.

На остальных станциях интервалы движения увеличатся, а у части составов изменится количество остановок. В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что поезда ЦППК за три летних месяца перевезли более 158 миллионов пассажиров, что на 4,1 миллиона больше, чем годом ранее. Лидером по востребованности стало Ярославское направление: за лето там проехали почти 25,7 миллиона пассажиров. Второе место заняло Казанское направление с 24,6 миллиона поездок, третье – Горьковское с 19,3 миллиона.

