Трое жителей Читы вывезли мужчину в лес и вымогали у него 80 тысяч рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Чите полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении местного жителя и вымогательстве у него 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД региона.

По данным полиции, знакомый потерпевшего обманом выманил его на улицу, после чего к ним подъехала машина с двумя неизвестными. Под надуманным предлогом они силой вывезли 47-летнего мужчину в лес.

Там злоумышленники привязали его скотчем к дереву и нанесли ему телесные повреждения, требуя 80 тысяч рублей. Не получив их, мужчины оставили его в лесу и уехали. Потерпевшему удалось освободиться, после чего он пешком вернулся домой и обратился в полицию.

Сотрудники полиции и следственного управления СК совместно задержали 52-летнего знакомого потерпевшего и двоих жителей Читы 2005 и 2006 годов рождения. Задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "з" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека") и пунктам "а", "в" части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). В СК уточнили, что инцидент произошел вечером 17 сентября.

Ранее москвичка организовала похищение друга мужа, чтобы разорвать их общение. Через интернет женщина нашла четырех соучастников, распределила роли и разработала план, заранее арендовав квартиру.

Затем она заманила мужчину на встречу в арендованную квартиру и заперла входную дверь. После этого на место прибыли остальные соучастники, изъяли телефон и заблокировали выход.