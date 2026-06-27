Подозреваемые в похищении ребенка арестованы в Приморье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Подозреваемых в похищении 11-летнего мальчика заключили под стражу в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следственного управления СК по Приморью, двух фигурантам дела 17 лет, третьему – 18.

"Двое фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

На суде подозреваемые раскаялись в содеянном.

Инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. Трое молодых жителей применили насилие в отношении ребенка, после чего засунули его в автомобиль и привезли в сарай. Затем они связали мальчика скотчем и оставили одного, однако он смог освободиться и сбежать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц".

