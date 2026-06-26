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26 июня, 11:47

Происшествия

В Приморье завели дело о похищении ребенка, которого связали и бросили в сарае

Фото: primorsky.sledcom.ru

В Приморье заведено уголовное дело о похищении 11-летнего ребенка тремя молодыми людьми, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. Трое молодых жителей применили насилие в отношении ребенка, после чего засунули его в автомобиль и привезли в сарай. Затем они связали мальчика скотчем и оставили одного, однако он смог освободиться и сбежать.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц". Решается вопрос об избрании меры пресечения, их хотят взять под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области перед судом предстанет 57-летний мужчина, который в 2012 году вместе с подельником обнаружил троих жителей Печенгского района и превратил их в бесправную рабочую силу. Их заставляли работать на металлобазе без документов и зарплаты. Это продолжалось 13 лет.

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