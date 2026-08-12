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12 августа, 11:32

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Диетолог Поляков: оливковое и льняное масла наиболее полезны для организма

Названы самые полезные масла

Фото: depositphotos/Valentyn_Volkov

Оливковое и льняное масла наиболее полезны для человека, так как содержат кислоты Омега-3, Омега-9. Положительно влияет на здоровье и масло грецкого ореха, заявил aif.ru диетолог Антон Поляков.

"Можно рассмотреть варианты и других масел. Например, подсолнечное масло высокоолеиновое, в нем вместо Омега-6 добавлено большое количество Омега-9", – рассказал специалист.

При этом Поляков предупредил, что Омега-6 содержится в человеческом организме в избытке. Это приводит к повышенной свертываемости крови, хроническим воспалениям и рискам появления опухолей. Поэтому он призвал соблюдать баланс между кислотами Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

Диетолог также положительно оценил свойства кокосового масла и масла МСТ (Medium Chain Triglycerides. – Прим. ред.). Они насыщают организм энергией, их можно добавлять в салаты или выпечку.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова назвала кофе, брокколи и морскую рыбу полезными для печени продуктами. Также здоровье этого органа могут поддерживать бобовые за счет высокого содержания клетчатки вместе с растительным белком.

При этом больше всего вреда печени приносят алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, фастфуд.

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