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12 августа, 12:17

Город

Юные москвичи выберут имена для двух оленят из экоцентра "Дом лани"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Два детеныша европейской лани родились в июне в столичном экоцентре "Дом лани". Теперь юные москвичи смогут выбрать имена для малышей на платформе "Активный гражданин – детям", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Для пятнистого олененка предложили пять вариантов имени, для малыша с рыжим окрасом – шесть. Варианты связаны с внешностью и особенностями поведения животных. Каждый участник может выбрать до трех имен для каждого олененка.

Проголосовать могут дети от 6 до 13 лет включительно со стандартной учетной записью на mos.ru. Опрос продлится до 21 сентября.

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отмечают, что европейские лани не обитают в дикой природе столицы. Поэтому рождение оленят в вольерном комплексе становится важным событием для зоологов и горожан.

Выбор имен для малышей стал городской традицией. В прошлом году юные москвичи назвали Росинкой детеныша лани, родившегося в День России. За участие в голосовании детям начислят баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров или направить в фонды помощи животным.

Ранее на "Городской ферме" ВДНХ родилась овечка редкой миниатюрной породы уэссан. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин – детям" могут выбрать ей имя из пяти вариантов: Малышка, Забава, Булочка, Ириска или Мия. Детеныш уже уверенно стоит на ногах, питается материнским молоком, вскоре добавится сено. Голосование доступно для детей от 6 до 13 лет с учетной записью на mos.ru.

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