Восемь детенышей дагестанского тура родились в Московском зоопарке. Их можно увидеть в экспозиции "Турья горка", передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Первый самец, вес которого превышает три килограмма, появился на свет 24 мая. Через четыре дня, 28-го числа, родилась самка, а 29 мая – сразу четверо турят: один самец и три самки. Рождение еще двух самцов произошло 5 июня.

По заверению гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, все малыши чувствуют себя хорошо.

"Турята стараются держаться поближе к матерям, однако периодически подходят близко к ограждению, откуда их можно рассмотреть. Скоро у них на голове начнут проглядываться маленькие рожки. В перерывах между кормлением и отдыхом малыши много времени проводят вместе, устраивая игры", – уточнила она.

В конце мая в столичном зоопарке произошло еще несколько пополнений. У пары лебедей-шипунов появились на свет три птенца, которые стали первым потомством у птиц, поселившихся в учреждении несколько лет назад.

Также малышей родили овцы уэссан Нуга, Ночка и Кнопка. Отцом стал барашек Чарли, который раньше жил на городской ферме ВДНХ. Трое новорожденных – самцы. Специалисты осмотрели их и провели все необходимые процедуры.