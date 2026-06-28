Детеныши овец уэссан, лебедей и голубых баранов родились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детеныши овец уэссан, лебедей, дагестанских туров и голубых баранов родились в Московском зоопарке в конце мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, у пары лебедей-шипунов появились на свет три птенца. Они стали первым потомством у птиц, которые поселились в зоопарке несколько лет назад.

Для лебедей сотрудники зоосада обустроили специальный вольер с искусственным водоемом, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Встретить их посетители могут на экспозиции "Ручеек", которая находится за павильоном "Ластоногие".

Сейчас малыши имеют серый окрас, а к трем годам они станут белыми. Это самые крупные лебеди, которые во взрослом возрасте могут весить до 15 килограммов. Их длина достигает 1,6 метра, а размах крыльев составляет 2,4 метра.

Такое название птицы получили за громкое шипение, которое самцы издают при защите территории. Они обитают в озерах, лиманах и болотах. Сейчас лебедей-шипунов можно встретить в Европе, Азии, Южной Африке, Австралии, Северной Америке и Новой Зеландии.

В России они встречаются в Прикаспии, Причерноморье, в Западной Сибири, на юге Приуралья и в Забайкалье.

Также потомство появилось и у пары черных лебедей. Теперь два птенца с родителями живут по соседству с лебедями-шипунами в специальном вольере на экспозиции "Ручеек".

В природе они встречаются в Австралии и Новой Зеландии. Они весят от 5 до 9 килограммов, а размах их крыльев составляет 2 метра. За потомством следят оба родителя. Они питаются пшеницей, водной растительностью, капустой, кукурузой.

Кроме того, в конце мая и начале июня малышей родили овцы уэссан Нуга, Ночка и Кнопка. Отцом стал барашек Чарли, который раньше жил на городской ферме ВДНХ. Трое новорожденных – самцы. Специалисты осмотрели их и провели все необходимые процедуры.

Сейчас ягнята питаются материнским молоком и обитают с мамами. Позже они поселятся вместе с остальным стадом. Овец уэссан можно увидеть, потрогать и покормить на ферме детского зоопарка на новой территории.

Появилось потомство и у дагестанских туров в экспозиции "Турья горка". У них родились 4 самца и 4 самки. Также появилась на свет самка голубого барана. Всех их уже можно увидеть на новой территории зоопарка. Сейчас они держатся ближе к мамам и играют вместе.

Дагестанские туры отличаются мощными рогами, которые закручены в спираль. У самцов они могут быть около метра в длину, а у самок – порядка 30 сантиметров. Зимой их шерсть темнеет, а летом – светлеет.

Голубые бараны обитают в Непале, Индии и Китае. Они питаются мхом, травой и лишайниками.

Ранее три детеныша росомахи и один верблюжонок родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Матерью детенышей росомахи стала самка Камчатка, а отцом – Рагнар из Германии. У них родились две самки и самец. Родителями верблюжонка стали двугорбые Матильда и Вениамин.