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13 августа, 10:26

Происшествия

В Пакистане двое мужчин изнасиловали бездомную девочку, заманив ее в машину едой

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Суд в Пакистане вынес приговор двум мужчинам, которые надругались над десятилетней бездомной девочкой, заманив ее в машину едой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The News Pakistan.

По данным СМИ, ребенок попрошайничал возле местного магазина. В этот момент мужчины сказали, что купят ей продуктов, и попросили пройти с ними к машине. Однако, когда девочка села внутрь, ее избили и отвезли в безлюдное место, после чего изнасиловали. Затем они вернули ребенка обратно к магазину.

Пострадавшая рассказала о случившемся матери, и они обратились в больницу. Правоохранители обнаружили на девочке ДНК обоих мужчин.

Изначально дело было возбуждено по статье об изнасиловании, но позже его переквалифицировали на групповое изнасилование. Кроме того, была добавлена статья о похищении и удержании лица младше 14 лет. Обоих фигурантов приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в США задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее 4 года. По данным следователей, они познакомились в интернете, когда девочке было 12 лет. Сначала мужчина слушал, как она жалуется на родителей, а затем начал требовать откровенные снимки и шантажировать. В итоге он забрал ее в свой дом и стал держать ее взаперти, запрещая ходить в школу, и часто подвергал физическому и сексуальному насилию.

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