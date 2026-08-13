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13 августа, 11:02

Экономика

Более 290 тысяч контрактов заключили на столичном портале поставщиков за полгода

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Более 290 тысяч контрактов заключили пользователи столичного портала поставщиков за первое полугодие 2026-го. Об этом сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Наиболее востребованными категориями закупок стали строительные, медицинские и хозяйственные товары. На строительные товары пришлось 7,4 тысячи сделок, на медицинские – 5,6 тысячи, на хозяйственные, в том числе бытовую технику, – 5,4 тысячи.

Багреева напомнила, что портал поставщиков помогает упростить закупки малого объема для государственных учреждений и бизнеса. Предприниматели из разных регионов могут развивать свое дело, а заказчики – быстро получать необходимые товары по оптимальным ценам за счет полной цифровизации процессов и большой конкуренции.

Ранее в каталоге стандартных товарных единиц портала поставщиков появились новые решения для упрощения работы пользователей. Теперь они могут создать карточку сразу для нескольких однотипных товаров, а в интерфейсе есть опция просмотра истории цен за последние три года и автоматического уведомления о необходимости обновить устаревшие предложения.

"Торги Москвы": госзакупки

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