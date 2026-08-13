13 августа, 17:15Происшествия
Суд заключил под стражу жителя Подмосковья за "звезды" телеграм-каналу РДК
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья заключил под стражу местного жителя по делу о финансировании терроризма. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба суда.
По версии обвинения, мужчина, являясь сторонником запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), находясь в Орехово-Зуеве, перевел владельцу телеграм-канала "РДК" денежные средства путем постановки платных реакций. Ему предъявлено обвинение в финансировании терроризма.
Фигурант будет находиться под стражей 2 месяца, то есть до 10 октября 2026 года включительно.
Ранее аналогичная ситуация произошла на Урале. Там мужчину обвинили в финансировании терроризма. По данным следствия, он через мессенджер переводил деньги в поддержку лица, причастного к деятельности признанной судом террористической организации. Переводы он осуществлял с помощью "звезд" под публикациями.