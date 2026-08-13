Реконструкцию Шуховской башни начнут в Москве осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Реконструкция Шуховской башни в Москве начнется осенью этого года. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по экономике и финансам Алексей Попов, передает РИА Новости.

В рамках ремонта планируется, в частности, демонтировать и заменить с первой по пятую секции вышки. Большое внимание будет уделяться антикоррозионной защите.

Шуховская башня – вышка высотой более 144 метров. Она была построена на Шаболовке в 1922 году по проекту инженера и архитектора Владимира Шухова.

В апреле этого года проект реставрации башни получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы проведут с учетом статуса объекта культурного наследия и с максимальным сохранением оригинальных деталей.