13 августа, 17:22Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что россияне смогут совершать прямые перелеты в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, которые находятся на побережье Средиземного моря. Росавиация проинформировала российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов.
В настоящий момент российские авиакомпании осуществляют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчики "Россия" и "Аэрофлот" обслуживают 21 маршрут.