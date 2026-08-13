Ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что россияне смогут совершать прямые перелеты в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, которые находятся на побережье Средиземного моря. Росавиация проинформировала российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов.

В настоящий момент российские авиакомпании осуществляют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчики "Россия" и "Аэрофлот" обслуживают 21 маршрут.

