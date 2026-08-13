Парковочный барьер упал на мальчика около ТЦ на западе Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Парковочный барьер упал на 8-летнего мальчика около входа в торговый центр на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Дорогомиловская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Ранее арочный металлодетектор упал на малолетнего ребенка в одном из торговых центров на юге Москвы. По данным СМИ, это произошло в ТЦ Columbus на Кировоградской улице.

Как рассказали в прокуратуре, мальчик был в сопровождении матери. После произошедшего несовершеннолетнего доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Следователи организовали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.