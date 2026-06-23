Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 15:10

Происшествия

Арочный металлодетектор упал на ребенка в ТЦ на юге Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Арочный металлодетектор упал на маленького ребенка в одном из торговых центров на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник Агентства "Москва" указал, что ЧП случилось в ТЦ Columbus на Кировоградской улице.

В прокуратуре заявили, что инцидент произошел днем 23 июня с мальчиком 2024 года рождения, который был в сопровождении матери. В свою очередь, столичное управления СК РФ уточнило, что в результате случившегося ребенка госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также следственный отдел организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мальчик получил травмы в ТЦ Серпухова. По предварительным данным, подросток хотел достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Когда он спрыгнул туда, конструкция не выдержала веса и провалилась.

СМИ выяснили, что у 11-летнего ребенка были выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура проверит инцидент с падением металлодетектора на ребенка в московском ТЦ

Читайте также


происшествиягород

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика