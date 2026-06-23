Арочный металлодетектор упал на ребенка в ТЦ на юге Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Арочный металлодетектор упал на маленького ребенка в одном из торговых центров на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник Агентства "Москва" указал, что ЧП случилось в ТЦ Columbus на Кировоградской улице.

В прокуратуре заявили, что инцидент произошел днем 23 июня с мальчиком 2024 года рождения, который был в сопровождении матери. В свою очередь, столичное управления СК РФ уточнило, что в результате случившегося ребенка госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также следственный отдел организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мальчик получил травмы в ТЦ Серпухова. По предварительным данным, подросток хотел достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Когда он спрыгнул туда, конструкция не выдержала веса и провалилась.

СМИ выяснили, что у 11-летнего ребенка были выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

