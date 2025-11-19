Уголовное дело возбуждено после травмирования подростка в ТЦ Серпухова

Фото: телеграм-канал Readovka

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования 11-летнего подростка в торговом центре в Серпухове. Об этом сообщает СК России по Московской области в телеграм-канале.

Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мальчик в результате происшествия был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются очевидцы. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Мальчик получил травмы в ТЦ Серпухова 18 ноября. В прокуратуре отмечали, что подросток хотел достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Когда он спрыгнул туда, конструкция не выдержала веса и провалилась.

По информации СМИ, у ребенка были выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. Ему могут провести несколько операций.