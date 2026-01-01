00:44Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Домодедово. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на полеты вводились в Домодедово на фоне очередной попытки атаки вражеских беспилотников.
С вечера 31 декабря на подлете к Москве уничтожили два дрона. На местах падения фрагментов БПЛА уже работают сотрудники спецслужб.