Chosun Daily: Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Фото: AP Photo/Korea News Service/Korean Central News Agency

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ядерных и ракетных сил КНДР. Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке.

Журналисты отмечают, что Ким Чжу Э постепенно играет все более активную роль в политических и военных делах Северной Кореи. К примеру, она уже распоряжается стратегическими вооружениями Пхеньяна. Ким Чен Ын также продолжает брать дочь на полигоны ядерных и ракетных испытаний.

Ранее лидер КНДР отстранил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо за просчеты в ходе модернизации ключевого промышленного объекта во время публичного мероприятия.

Решение было принято по случаю завершения первого этапа реконструкции Ренсонского машиностроительного объединения. Выступая перед участниками церемонии, Ким Чен Ын подверг резкой критике работу ряда руководящих кадров.