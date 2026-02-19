Ким Чен Ын сел за руль крупнокалиберной РСЗО на церемонии в Пхеньяне

Фото: kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился за рулем новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) на торжественной церемонии в Пхеньяне. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боевой комплекс передали рабочие военно-промышленных предприятий IX съезду Трудовой партии Кореи. В ЦТАК подчеркнули, что Ким Чен Ын назвал РСЗО "самым дорогим подарком", предложив выразить рабочим благодарность аплодисментами.

"Товарищ Ким Чен Ын неоднократно <...> называл РСЗО крупного калибра 600 миллиметров поистине гордым вооружением, способным успешно выполнить стратегические намерения нашего государства", – говорится в материале.

