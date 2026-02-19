Эксперт Соколов: владельцам дач после снегопада стоит оценить состояние каркаса крыши дома

Фото: 123RF.com/dashalapshina

Во время сильного снегопада главную угрозу представляет весовая нагрузка, поэтому важно после его окончания оценить состояние каркаса крыши дома, сообщает RT со ссылкой на эксперта одного из онлайн-гипермаркетов Максима Соколова.

Как пояснил эксперт, плотный мокрый снег может весить до 200–300 килограммов на квадратный метр, создавая критическое давление на плоские кровли, теплицы и навесы.

Также, по его словам, не менее опасна блокировка коммуникаций. Снежные заносы способны перекрыть вентиляционные выводы котельных и канализационные стояки. Это грозит сбоями в работе отопления и вентиляции, а в худшем случае – скоплением угарного газа в помещении.

После окончания снегопада эксперт советует провести визуальный осмотр кровли на предмет прогибов, а по возможности и каркаса крыши – со стороны чердака. Также нужно проверить, не завалены ли снегом вентиляционные выходы и дымоходы.

Отдельное внимание, считает специалист, стоит уделить водосточной системе. При перепадах температуры в желобах могут образоваться ледяные пробки, которые способны повредить фасад с наступлением оттепели.

На Москву 19 февраля обрушился снежный циклон "Валли". По словам Сергея Собянин, только за 19 февраля может выпасть более 70% от месячной нормы, при этом снегопад продлится в течение дня, ночи и следующего дня. Мэр отметил, что к ликвидации последствий непогоды задействованы все городские службы, включая коммунальные и инженерные подразделения.