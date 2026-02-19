Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 12:33

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Соколов: владельцам дач после снегопада стоит оценить состояние каркаса крыши дома

Эксперт раскрыл, что стоит проверить владельцам дач после снегопада

Фото: 123RF.com/dashalapshina

Во время сильного снегопада главную угрозу представляет весовая нагрузка, поэтому важно после его окончания оценить состояние каркаса крыши дома, сообщает RT со ссылкой на эксперта одного из онлайн-гипермаркетов Максима Соколова.

Как пояснил эксперт, плотный мокрый снег может весить до 200–300 килограммов на квадратный метр, создавая критическое давление на плоские кровли, теплицы и навесы.

Также, по его словам, не менее опасна блокировка коммуникаций. Снежные заносы способны перекрыть вентиляционные выводы котельных и канализационные стояки. Это грозит сбоями в работе отопления и вентиляции, а в худшем случае – скоплением угарного газа в помещении.

После окончания снегопада эксперт советует провести визуальный осмотр кровли на предмет прогибов, а по возможности и каркаса крыши – со стороны чердака. Также нужно проверить, не завалены ли снегом вентиляционные выходы и дымоходы.

Отдельное внимание, считает специалист, стоит уделить водосточной системе. При перепадах температуры в желобах могут образоваться ледяные пробки, которые способны повредить фасад с наступлением оттепели.

На Москву 19 февраля обрушился снежный циклон "Валли". По словам Сергея Собянин, только за 19 февраля может выпасть более 70% от месячной нормы, при этом снегопад продлится в течение дня, ночи и следующего дня. Мэр отметил, что к ликвидации последствий непогоды задействованы все городские службы, включая коммунальные и инженерные подразделения.

Читайте также


обществопогода

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика