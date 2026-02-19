Суд изъял в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Вороновского и связанных с ним лиц

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Центральный районный суд Сочи постановил изъять в пользу государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Таким образом, было удовлетворено соответствующее прошение генерального прокурора РФ.

Сумма всех конфискованных активов превысила 20 миллиардов рублей, добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В частности, в доход РФ перешли 19 предприятий стоимостью 21,7 миллиарда рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на Азовском побережье и в Карачаево-Черкесской Республике, общая стоимость которых составляет более 1 миллиарда рублей.

Вороновский стал фигурантом уголовного дела в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Свою вину он не признал.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с парламентария неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.