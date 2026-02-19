Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 14:56

Политика

Суд изъял в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Вороновского и связанных с ним лиц

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Центральный районный суд Сочи постановил изъять в пользу государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Таким образом, было удовлетворено соответствующее прошение генерального прокурора РФ.

Сумма всех конфискованных активов превысила 20 миллиардов рублей, добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В частности, в доход РФ перешли 19 предприятий стоимостью 21,7 миллиарда рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на Азовском побережье и в Карачаево-Черкесской Республике, общая стоимость которых составляет более 1 миллиарда рублей.

Вороновский стал фигурантом уголовного дела в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Свою вину он не признал.

Вскоре нижняя палата парламента сняла с парламентария неприкосновенность, а Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Позже Вороновскому предъявили обвинения в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей. Иск также направлен против депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще 25 лиц.

По версии следствия, все они или участвовали в получении этих денег, или оформляли на себя имущество, купленное в результате использования коррупционных схем.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика