Депутат Госдумы Анатолий Вороновский лишен неприкосновенности

Фото: TACC/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Госдума на закрытой части пленарного заседания приняла постановление о снятии неприкосновенности с депутата от фракции "Единая Россия" Анатолия Вороновского. Об этом заявил ТАСС источник в нижней палате парламента.

Информацию подтвердил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Константин Затулин в своем телеграм-канале.

По его словам, представление о лишении Вороновского неприкосновенности выдвинула Генпрокуратура из-за подозрений в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.

В своем выступлении Вороновский сообщил о желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он также сдал свой заграничный паспорт.

"Принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений. Результаты будут доложены Государственной думе и могут служить основанием для лишения Анатолия Вороновского депутатского мандата в случае предъявления обвинения", – уточнил Затулин.

Ранее Вороновский рассказал, что узнал об обращении генпрокурора Александра Гуцана о лишении его неприкосновенности из информации на сайте Госдумы. Он предположил, что эти действия могли быть связаны с одним из уголовных дел, расследуемых на Кубани. При этом, подчеркнул политик, к нему не приходили претензии о достоверности деклараций.