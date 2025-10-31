Депутат Вороновский рассказал, что узнал об обращении генпрокурора из интернета

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вороновский узнал об обращении генпрокурора Александра Гуцана о лишении его неприкосновенности из информации на сайте парламента. Об этом он рассказал в беседе с "Коммерсантом".

"Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить", – предположил парламентарий.

По словам депутата, к нему не приходили претензии о достоверности деклараций.

О том, что Гуцан направил в Госдуму представление с ходатайством о лишении неприкосновенности Вороновского, стало известно 31 октября. Председатель ГД Вячеслав Володин, действуя в соответствии с регламентом, передал документы в профильную комиссию, занимающуюся вопросами проверки достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов, а также мандатными вопросами.

Вороновский избран в Госдуму по федеральному избирательному округу от Краснодарского края и является членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

