Сергей Собянин рассказал о самых главных молодежных событиях прошедшего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Молодежь Москвы" уже 5 лет предлагает молодым горожанам возможности для роста, творчества и реализации. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр выразил уверенность, что все ребята должны осуществить мечты и попробовать себя в разных направлениях. В связи с этим в городе постоянно создают необходимую для этого инфраструктуру и проводят тысячи мероприятий.

В 2025 году в столице открыли 2 новых пространства – творческую резиденцию "Молодежь Москвы. Родина" и мультиформатное пространство "Молодежь Москвы. Звездный". В них оборудовали студии звукозаписи, 3D-печати и моделирования, художественную и дизайн-мастерскую, а также другие бесплатные сервисы для реализации любых проектов.

Кроме того, в течение прошлого года обучили порядка 2,5 тысячи человек в академии "Молодежь Москвы". Для участников в возрасте от 16 до 35 лет были доступны такие направления, как "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасфера", отметил градоначальник.

Еще свыше 60 ведущих компаний и учреждений помогли более 10 тысячам молодых специалистов найти свою карьерную траекторию в рамках форума-выставки "Город. Карьера. Бизнес" в кластере "Ломоносов".

Также в честь Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы в городе провели встречи с героями, "Уроки мужества", поездки по местам боевой славы, исторические диктанты и патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

Впервые в 2025-м, продолжил Собянин, открыли творческий лагерь в кинопарке "Москино", в котором 600 ребят улучшили свои профессиональные навыки. Более того, совместно с ГКУ "Организатор перевозок" провели первые тематические речные маршруты с квизами, викторинами, стендапами и другими мероприятиями на круглогодичных электросудах.

В рамках проекта в прошлом году объединили на фестивале "Молодежная точка" около 800 тысяч человек, а также создали для молодых журналистов городскую редакцию "Молодежь Москвы".

Между тем в столице продолжается прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы". Его организуют в кинопарке "Москино". Всего запланированы 2 смены – "Искусство голоса" и "Искусство движения", которые состоятся в период с 15 по 27 февраля.