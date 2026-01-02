Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 13:18

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о самых главных молодежных событиях прошедшего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Молодежь Москвы" уже 5 лет предлагает молодым горожанам возможности для роста, творчества и реализации. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр выразил уверенность, что все ребята должны осуществить мечты и попробовать себя в разных направлениях. В связи с этим в городе постоянно создают необходимую для этого инфраструктуру и проводят тысячи мероприятий.

В 2025 году в столице открыли 2 новых пространства – творческую резиденцию "Молодежь Москвы. Родина" и мультиформатное пространство "Молодежь Москвы. Звездный". В них оборудовали студии звукозаписи, 3D-печати и моделирования, художественную и дизайн-мастерскую, а также другие бесплатные сервисы для реализации любых проектов.

Кроме того, в течение прошлого года обучили порядка 2,5 тысячи человек в академии "Молодежь Москвы". Для участников в возрасте от 16 до 35 лет были доступны такие направления, как "Цифровое пространство", "Личный бренд" и "Медиасфера", отметил градоначальник.

Еще свыше 60 ведущих компаний и учреждений помогли более 10 тысячам молодых специалистов найти свою карьерную траекторию в рамках форума-выставки "Город. Карьера. Бизнес" в кластере "Ломоносов".

Также в честь Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы в городе провели встречи с героями, "Уроки мужества", поездки по местам боевой славы, исторические диктанты и патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето".

Впервые в 2025-м, продолжил Собянин, открыли творческий лагерь в кинопарке "Москино", в котором 600 ребят улучшили свои профессиональные навыки. Более того, совместно с ГКУ "Организатор перевозок" провели первые тематические речные маршруты с квизами, викторинами, стендапами и другими мероприятиями на круглогодичных электросудах.

В рамках проекта в прошлом году объединили на фестивале "Молодежная точка" около 800 тысяч человек, а также создали для молодых журналистов городскую редакцию "Молодежь Москвы".

Между тем в столице продолжается прием заявок в зимний творческий лагерь "Молодежь Москвы". Его организуют в кинопарке "Москино". Всего запланированы 2 смены – "Искусство голоса" и "Искусство движения", которые состоятся в период с 15 по 27 февраля.

Первый фестиваль прошел в резиденции "Молодежь Москвы. Родина"

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика