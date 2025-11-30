Свыше 3,6 тысячи участников студотрядов получили опыт работы в различных сферах в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 3,6 тысячи молодых людей из 80 образовательных организаций Москвы получили опыт работы в различных сферах в 2025 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Итоги трудового сезона этого года были подведены на площадке Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева. В церемонии принимали участие более 1,2 тысячи школьников и студентов, представители образовательных организаций, работодатели, партнеры.

"Студенческие отряды – это настоящая школа жизни и эффективный социальный лифт для тысяч молодых москвичей. Столица создает все условия, чтобы ребята могли не только получить первую профессию и заработок, но и проявить себя в творчестве, спорте и волонтерстве", – сказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Среди мест, где чаще всего трудились студенты – стройки, детские лагеря, аэропорты, больницы, рестораны, фермы, железные дороги. Школьники помогали на вокзалах и в детских лагерях.

Председатель правления студенческих отрядов Москвы Юлия Дрожжина отметила, что благодаря сотрудничеству с Пироговским университетом более 100 участников были внесены в Федеральный регистр доноров костного мозга.

У отрядов и штабов образовательных организаций есть рейтинг качества работы. Критериями является участие в региональных мероприятиях, активность в медиа, добровольчество, летняя занятость, командные и личные достижения.

Победителем в основной номинации стал штаб студенческих отрядов Московского политеха. Есть и направление "Перспектива года", в котором победу одержал штаб студенческих отрядов Московского городского педагогического университета. А команда Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" стала лучшим штабом-наставником. В первом медиаконкурсе победил штаб студенческих отрядов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Сводный студенческий педагогический отряд "Движники" стал лучшим линейным отрядом по совокупности показателей в 2025 году. Знамя лучшей команды по комиссарской деятельности получил студенческий отряд "Василиск" из Московского городского педагогического университета.

Отмечается, что ежегодно для студентов проводятся конкурсы профессионального мастерства. Участники демонстрируют навыки штукатурных, малярных, бетонных, арматурных работ, а также показывают знания охраны труда и техники безопасности. Медицинские отряды соревнуются в уходе за пациентами, проводники готовят поезд ко встрече пассажиров.

Есть и состязания по компетенциям "Повар", "Горничная", "Официант", "Бармен". Сельскохозяйственные отряды демонстрируют работу с животными, определяют плодородность почвы. Кроме того, проводится тестирование на знание нормативной базы Российских студенческих отрядов.

"Витязь" из Национального исследовательского Московского государственного строительного университета получил звание лучшего строительного отряда, "Движники" – лучший педагогический отряд, Staff из Российского государственного гуманитарного университета – лучший сервисный отряд, "Геката" из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова – лучший медицинский отряд. Среди сельскохозяйственных отрядов первое место занял сводный студенческий путинный отряд "Рыба", а победителем среди трудовых отрядов подростков признали "Мгновение" из Московского городского педагогического университета.

Также студенты участвовали в акции "День ударного труда". Они собирали средства для участников движения, оказавшихся в трудной ситуации, а также на открытие памятников, возмещение расходов участникам гуманитарных миссий Российских студенческих отрядов. В этом году собрано свыше 870 тысяч рублей.

Московское отделение РСО насчитывает более трех тысяч активных школьников и студентов, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, ребята работают как внутри России, так и за ее пределами, становятся победителями и призерами в профессиональных конкурсах. С 2022 года число участников движения выросло на 33%.

