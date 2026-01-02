Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 04:57

Политика
Главная / Новости /

WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов армии РФ

Одесса находится в полублокаде из-за ударов РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов российской армии по транспортной и портовой инфраструктурам. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Автор статьи считает, что удары ВС РФ направлены на подрыв экспортного потенциала Украины. Отмечается, что украинская сторона вывозит около 90% сельхозпродукции именно морским путем.

В связи с этим даже кратковременное нарушение морского экспорта может повлечь за собой тяжелые и длительные последствия для Киева.

Российская армия ранее нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

В начале декабря в Киеве заявили, что ресурсы Украины для восстановления поврежденных энергетических объектов практически исчерпаны. "Укрэнерго", а также генерирующие и распределительные компании лишились возможности для закупки оборудования, необходимого на период последующих 2–3 месяцев.

Читайте также


политика

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика