WSJ: Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов армии РФ

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Одесса оказалась в полублокаде из-за ударов российской армии по транспортной и портовой инфраструктурам. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Автор статьи считает, что удары ВС РФ направлены на подрыв экспортного потенциала Украины. Отмечается, что украинская сторона вывозит около 90% сельхозпродукции именно морским путем.

В связи с этим даже кратковременное нарушение морского экспорта может повлечь за собой тяжелые и длительные последствия для Киева.

Российская армия ранее нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

В начале декабря в Киеве заявили, что ресурсы Украины для восстановления поврежденных энергетических объектов практически исчерпаны. "Укрэнерго", а также генерирующие и распределительные компании лишились возможности для закупки оборудования, необходимого на период последующих 2–3 месяцев.