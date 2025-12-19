Форма поиска по сайту

19 декабря, 16:23

Политика

Зеленский признал невозможность уничтожения ракеты "Орешник"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российскую ракету "Орешник" невозможно уничтожить, признал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины", – сказал Зеленский, общаясь с журналистами после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

Украинский лидер отметил, что уже предупредил партнеров из Европы, включая Польшу, Германию и США, показав дистанцию, на которую действует ракета. По его словам, единственным "спасением" от "Орешника" будет лишь наложение санкций на предприятия, которые производят этот вид вооружения.

Зеленский также пожаловался, что просил об этом западные страны, но те отозвались не слишком охотно.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Валерий Герасимов рассказывал о формировании бригады, оснащенной новым комплексом "Орешник". Он отмечал, что ВС РФ были расширены этой бригадой в 2025 году.

Владимир Путин также говорил, что "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Он напомнил, что впервые ракета была использована в ходе боев в ноябре 2024-го.

Помимо этого, глава государства указал на успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон".

