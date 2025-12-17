Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 14:59

Политика

Путин заявил, что "Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российский ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Об этом сообщил Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны РФ.

Президент РФ напомнил, что ракета впервые была использована в ходе боев в ноябре 2024 года. Глава государства также указал на успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Путин уточнил, что эти комплексы еще будут улучшать.

Глава государства отметил, что "Буревестник" и "Посейдон" на протяжении долгого времени будут являться уникальными и единственными в своем роде из-за использования ядерной энергетической установки. Путин добавил, что данные комплексы позволят обеспечить "стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции РФ на десятилетия вперед".

Помимо этого, президент РФ затронул тему состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. В этом году в данный вид вооруженных сил вошли новые подводные лодки, в том числе стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей и судов.

Путин подчеркнул, что возможности Вооруженных сил РФ регулярно развиваются, в том числе осуществляется непрерывная работа по укреплению российской армии. Путин привел в пример улучшение военного состава, системы военного управления, а также оперативной и боевой подготовки. Кроме того, российский лидер обратил внимание на повышение эффективности оборонной промышленности.

Ранее Путин заявлял, что Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник". По его словам, все планы по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются.

Президент РФ также наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Он подчеркнул, что "Буревестник" превзошел по дальности полета все известные в мире ракетные системы.

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Читайте также


властьполитика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика