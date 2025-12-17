Путин заявил, что "Орешник" поставят на боевое дежурство до конца года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российский ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Об этом сообщил Владимир Путин во время расширенной коллегии Минобороны РФ.

Президент РФ напомнил, что ракета впервые была использована в ходе боев в ноябре 2024 года. Глава государства также указал на успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Путин уточнил, что эти комплексы еще будут улучшать.

Глава государства отметил, что "Буревестник" и "Посейдон" на протяжении долгого времени будут являться уникальными и единственными в своем роде из-за использования ядерной энергетической установки. Путин добавил, что данные комплексы позволят обеспечить "стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции РФ на десятилетия вперед".

Помимо этого, президент РФ затронул тему состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ. В этом году в данный вид вооруженных сил вошли новые подводные лодки, в том числе стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей и судов.

Путин подчеркнул, что возможности Вооруженных сил РФ регулярно развиваются, в том числе осуществляется непрерывная работа по укреплению российской армии. Путин привел в пример улучшение военного состава, системы военного управления, а также оперативной и боевой подготовки. Кроме того, российский лидер обратил внимание на повышение эффективности оборонной промышленности.

Ранее Путин заявлял, что Россия приступила к серийному производству комплекса "Орешник". По его словам, все планы по созданию перспективных систем вооружения и развитию оборонно-промышленного комплекса выполняются.

Президент РФ также наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Он подчеркнул, что "Буревестник" превзошел по дальности полета все известные в мире ракетные системы.

