Путин: в РФ могут появиться новые системы вооружения вслед за "Орешником"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

У России могут появиться новые системы вооружения вслед за "Орешником", заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Валдая".

В частности, могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа над этим идет.

"У нас появилось другое гиперзвуковое оружие – "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности – "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали", – отметил Путин.

Как напомнил глава государства, в стране появилось уже много современных высокотехнологичных систем оружия.

"Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения ("Орешник". – Прим. ред.) не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: "Нет, это все-таки стратегическое оружие. Надо с этим разобраться", – сказал президент.

Кроме того, подчеркнул он, Россия уверена и в своем ядерном щите. Уровень современности российского ядерного оружия выше, чем в любой другой стране мира.

При этом Россия нигде не размещает тактическое ядерное вооружение, кроме Белоруссии. В свою очередь, США делает это по всему миру. При этом количество ядерных зарядов на подводных лодках у РФ и США примерно одинаковое.

"У нас возникает вопрос, если Китай надо подключать к этому – да, но почему тогда, значит, оставить за скобками ядерный потенциал Великобритании, Франции, они же члены НАТО, между прочим. Тем более, что Франция хочет предоставить свой ядерный зонтик всей объединенной Европе", – подчеркнул Путин, добавив, что если некоторые страны проведут ядерные испытания, то РФ сделает то же самое.

Также Путин заявил, что если администрация США согласится на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), то он знает, что будет в течение года. Вместе с тем российский лидер назвал диалог непростым.

Как ранее заявлял глава государства, Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Однако истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

Путин также отметил, что решения стран Запада подорвали основы диалога государств, обладающих ядерным оружием. Он связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство.