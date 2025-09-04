Форма поиска по сайту

04 сентября, 12:40

Зеленский заявил, что Россия скоро получит ракеты, способные долететь до Парижа

Фото: depositphotos/trekandshoot

Арсенал России в ближайшее время пополнится множеством ракет с дальностью полета до 5 тысяч километров, способных достичь Парижа, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Le Point. Его интервью передает RT.

Зеленский подчеркнул, что конфликт на Украине способствует развитию военных технологий как в Европе, так и в России.

"С этим развитием технологий больше не существует дальних войн. Море никого не защитит. Океан никого не защитит", – предупредил президент Украины.

Ранее американские СМИ указывали, что баллистические ракеты, произведенные в России, могут обходить радарные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. В связи с этим Украина начала испытывать все больше трудностей, поскольку не удается обнаружить российские снаряды на протяжении последних месяцев.

Вместе с тем беспокойство начали испытывать и страны НАТО после начала серийного производства ракеты средней дальности "Орешник". Она обладает высокой маневренностью и скоростью в три раза выше типичных крылатых ракет, что затрудняет ее перехват современными системами ПВО.

