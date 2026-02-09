В МВД предупредили, что мошенники обновили схему перевода денег на "безопасный счет"

Фото: depositphotos/OleGunnar

Новая схема мошенничества, связанная с хищением средств под предлогом защиты от взлома на портале "Госуслуги", выявлена в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники звонят в мессенджере своей жертве и представляются администратором портала. После чего они сообщают о якобы обнаруженном взломе личного кабинета и оформленной от имени пострадавшего доверенности на лицо, подозреваемое в терроризме.

Далее в разговор включаются сообщники, которые выдают себя за сотрудников силовых структур. Они убеждают гражданина в необходимости срочно перевести все деньги на "безопасный счет" для их сохранности. Под предлогом организации перевода мошенники отправляют жертве ссылку для установки неизвестного приложения.

После его скачивания от человека требуют ввести в программе данные о сумме накоплений и приложить банковскую карту к телефону. Завершив манипуляции, аферисты просят удалить приложение. В результате гражданин может лишиться всех своих сбережений.

В МВД РФ настоятельно рекомендуют не выполнять никаких инструкций незнакомцев, звонящих по телефону, не переводить деньги и не устанавливать подозрительные программы по их указанию.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ежемесячными выплатами. Злоумышленники в соцсетях рекламируют бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После его установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули в смартфон.