09 февраля, 18:30

Минцифры не исключило возможности введения самозапрета на международные звонки

Минцифры продолжит доработку меры по запрету международных звонков без согласия абонента. Не исключено введение самозапрета на них, заявил статс-секретарь, замминистра цифрового развития Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, введение самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами стало бы действенной мерой. Если просто запретить их, граждане, которые ежедневно совершают такие звонки по работе или для общения с родственниками, столкнутся с неудобствами.

"Поэтому по международным звонкам, как и договаривались, мы пообсуждаем, точно ко второму чтению будут донастройки", – сказал он.

Лебедев добавил, что пока масштаб доработок касательно этой меры непонятен. Помимо самозапрета, обсуждается и отправка СМС о том, что человеку поступил международный звонок.

Ранее российское правительство разработало второй пакет мер защиты граждан в цифровой среде. Он будет включать около 20 инициатив. Среди них – запрет на международные звонки без согласия абонента и введение детских сим-карт для защиты молодого поколения от нежелательного контента.

технологии

