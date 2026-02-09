Аллерголог Шабалина: страсть к пыльным вещам может обернуться отеком Квинке

Фото: 123RF.com/delirisfilms

Аллергический дебют и контактный дерматит могут развиться у любителей пыльных вещей. Об этом Москве 24 рассказала врач-аллерголог Оксана Шабалина.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что на российских онлайн-площадках растет спрос на вещи, покрытые толстым слоем пыли. Последователи подобного фетиша готовы купить их, потому что получают удовольствие от ощущений, вызванных наличием различных субстанций на коже или одежде.

По словам эксперта, такое увлечение является сомнительным, поскольку клещ, живущий в частицах пыли, может вызывать агрессивные аллергические реакции, проявляющиеся заложенностью носа, зудом, слезотечением и кашлем.





Оксана Шабалина врач-аллерголог Даже если человек раньше не был чувствителен к пыли, большая ее концентрация в пространстве способна спровоцировать аллергический дебют. Произойти это может на фоне ослабления слизистого барьера (например, при ОРВИ) или просто из-за длительного нахождения в очень сухом помещении, что особенно актуально в зимний период.

У аллергиков пыль способна стать причиной обострения таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит, предупредила эксперт.

"Кроме этого, частое соприкосновение с пыльной поверхностью может приводить к местному раздражению и развитию контактного дерматита. Особенно, если кожные покровы склонны к сухости, а значит, считаются более уязвимыми", – пояснила Шабалина.

Наиболее опасной ситуация становится, если симптомы начавшейся аллергии игнорируются и человек продолжает контактировать с пылью. Постепенно может развиться отек Квинке, и в таком случае придется вызывать скорую помощь, предупредила специалист.

