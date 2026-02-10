Голосовой помощник ЕДЦ усовершенствовали для консультаций москвичей по вопросам ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосовой помощник на горячей линии Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) теперь работает на базе больших языковых моделей, благодаря чему может консультировать горожан по разным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с новым усовершенствованием ИИ-помощник будет вести живой диалог, ориентируясь на интонации и манеру общения абонента. Если раньше он следовал готовым сценариям для оформления заявок на вызов мастера, то теперь способен детально консультировать по широкому спектру ЖКХ.

"Например, он расскажет о способах и сроках передачи показаний водосчетчиков или о том, как оставить заявку на вывоз ненужной мебели и других крупногабаритных предметов", – отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Общение с голосовым помощником ЕДЦ будет сложно отличить от живой беседы. И все благодаря использованию на горячей линии новых больших языковых моделей (large language model, LLM) отечественного производства, говорится в сообщении.

"Это особый тип искусственного интеллекта, который дает возможность голосовому помощнику быстрее находить нужную информацию в базе знаний и отвечать сразу на несколько вопросов абонентов", – объяснил Савицкий.

Кроме того, ассистент сможет в том числе предоставить контакты городских служб, разъяснить, где и как получить консультацию по оплате коммунальных услуг и начислениям в едином платежном документе, а также рассказать, как узнать информацию о капитальном ремонте дома.

Уже девять лет горячая линия ЕДЦ 8 (495) 539-53-53 действует на базе общегородского контакт-центра, оставаясь для москвичей одним из ключевых каналов по вопросам ЖКХ. До половины всех обращений принимает и обрабатывает виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта. С 2020 года ИИ-помощник обслужил свыше 24 миллионов звонков, из которых почти 8 миллионов пришлось на 2025 год.

В базе знаний голосового помощника содержится информация более чем по 200 различным темам. Например, с его помощью жители могут узнать информацию о контрольных показаниях счетчиков воды и тепла, вызвать мастера для консультации по приборам учета, а также узнать о процедурах установки, замены, опломбирования или поверки счетчиков.

На горячей линии москвичи также могут вызвать мастера для замены ламп в подъезде, прочистки мусоропровода, ремонта лифта или устранения неполадок с сантехникой или электрическими приборами в квартире. Кроме того, ИИ-ассистент предоставляет жителям столицы информацию о графике отключения горячей воды в период сезонных профилактических работ.

Голосовой помощник интегрирован в работу горячих линий общегородского контакт-центра с 2014 года. Сегодня он обслуживает 14 различных линий, обладая базой знаний почти по тысяче актуальных тем. С его помощью москвичи могут уточнить статус документов, записаться на прием к врачу, а также получить консультации по многим темам.

Ранее на портале "Молодежь Москвы" в разделе "Карьера" стала доступна интерактивная карта бесплатных пространств для работы, учебы и встреч. С ее помощью молодые жители столицы могут найти коворкинги, библиотеки, лектории, кофейни и акустические кабины в метро, отфильтровав площадки по расположению и формату.

По словам руководителя проекта Маргариты Савинкиной, карта сможет упростить доступ молодежи к городской инфраструктуре и помочь интегрироваться в жизнь мегаполиса.