09 февраля, 12:38

Транспорт

Музей транспорта Москвы отреставрирует 9 единиц исторической техники в 2026 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы в текущем году планирует завершить реставрацию сразу 9 исторических единиц техники. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что завершится реставрация трамвайных вагонов Ф и БФ, троллейбуса МТБ-82Д, вагонов метро типа Г и В, микроавтобуса РАФ-977ДМ. Кроме того, специалисты отреставрируют еще 9 исторических артефактов: будку регулировщика, билетные киоски и топливораздаточные колонки.

"На начало 2026 года в фондах Музея транспорта Москвы насчитывается более 300 объектов исторической техники и свыше 2 300 уникальных артефактов", – указала директор учреждения Оксана Бондаренко.

Планируется изготовить новый экспонат – исторический остановочный павильон. Кроме того, для участия в парадах музей подготовит до 10 единиц техники, включая автобусы ПАЗ-672, троллейбус "СВАРЗ-Икарус", пожарный автомобиль АЦ-40 и легковой "Москвич-426".

"Важнейшим направлением станет оцифровка фондов: переведем в цифровой формат 100 тысяч листов документов и 3 000 книг. Это позволит сделать историю транспорта доступной для каждого через интерактивные проекты", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, планируется оцифровать свыше 1 500 фотографий. Таким образом, это позволит перевести в "цифру" свыше 50% книжного фонда и 20% документов из архива. Оцифрованные коллекции будут основой для информационно-поисковой системы, выставок, проектов. Также число печатных изданий увеличится на 30%, достигнув 12 000 единиц.

Ранее стало известно, что в Музее транспорта Москвы за 6 лет работы было собрано более 1 400 уникальных артефактов. Там завершили ремонтно-восстановительные работы 30 транспортных средств и 95 артефактов. Мероприятия музея за это время посетили более 1,2 миллиона человек.

транспорт

