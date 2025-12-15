Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 10:15

Транспорт

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию 19 артефактов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы отреставрировал 13 артефактов и провел детейлинг еще 6 исторических объектов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Помимо реставрации экспонатов, мы ежегодно восстанавливаем артефакты, связанные с историей города. Благодаря им можно узнать, как развивалась система пассажирских перевозок в столице и как менялась повседневная жизнь москвичей", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Среди восстановленных объектов – топливораздаточная колонка 1КЭР-50-0,5-1 "Ливны-1", которая была разработана в начале 1980-х годов. Она массово применялась на АЗС с середины 1980-х по 1990-е годы.

Еще один известный артефакт – автомат для газированной воды АТ-101М, который выпускали на Перовском машиностроительном заводе. Он стал символом городских пространств в 1970-е и 1980-е годы и позволял купить газировку с сиропом или без него за монеты.

Также специалисты вернули облик стационарному телефонному аппарату "Красная Заря" 1930-х годов – одному из первых массовых отечественных телефонов. Он выпускался одноименным ленинградским заводом в период автоматизации телефонных сетей страны.

Другой исторический артефакт – эскалаторный светильник столичного метро, выпущенный в 1950-е годы. Такие светильники устанавливали повсеместно вплоть до 1961 года.

Кроме того, специалисты вернули облик светофору "Стойте – Идите", на котором вместо силуэтов человека использовали надписи красным "Стойте" и зеленым "Идите". Их выпускали с 1960-х годов, так как движение в городе заметно уплотнилось. Светофоры стали привычным элементом городского пейзажа и даже попали в ряд художественных фильмов, включая кинокартину "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Ранее сообщалось, что музей транспорта оцифрует, опишет и сохранит ценные материалы из архива автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Он включает научно-технические документы, в том числе отчеты об испытаниях, научные труды, конструкторскую документацию, эскизы поисковых и серийных вариантов моделей автомобилей, наброски экстерьеров на разных этапах создания, цветографические схемы оформления автомобилей и автобусов.

"Это Москва. Туризм": топ автомузеев Москвы

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика