24 февраля, 04:19

Минпросвещения РФ создаст для детсадов список разрешенных игрушек

Фото: depositphotos/monticello

Минпросвещения России сформирует для детских садов перечень игр и игрушек, соответствующих традиционным российским ценностям и способствующих развитию ребенка. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

"Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка", – приводит РИА Новости слова министра.

Кравцов подчеркнул, что благодаря подобным игрушкам дети смогут узнать об исторических деятелях России, о ее достижениях и культурных традициях, а также о народных художественных промыслах.

Ранее в Научно-исследовательском клиническом институте (НИКИ) детства сообщили, что умеренное и контролируемое обращение к компьютерным играм, особенно обучающим или стратегическим, может быть полезным. Компьютерные игры могут улучшать внимание, память и логику.

В частности, обучающие программы и стратегии помогают развивать мышление, планирование и работу в команде. Как указала психолог Марина Андриенко, особенно ценны те проекты, где есть элементы обучения, творчества и взаимодействия с другими игроками.

Минпросвещения РФ составит единый список разрешенных игрушек для детских садов

