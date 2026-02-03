Форма поиска по сайту

03 февраля, 17:31

Общество
НИКИ детства: контролируемое обращение к компьютерным играм может быть полезным

В НИКИ детства дали советы по выбору полезных компьютерных игр

Фото: depositphotos/prometeus

Умеренное и контролируемое обращение к компьютерным играм, особенно обучающим или стратегическим, может быть полезным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства.

Компьютерные игры могут улучшать внимание, память и логику. В частности, обучающие программы и стратегии помогают развивать мышление, планирование и работу в команде. Как указала психолог Марина Андриенко. особенно ценны те проекты, где есть элементы обучения, творчества и взаимодействия с другими игроками. Это также развивает эмоциональную сферу.

При этом важно учитывать то, как именно время за компьютером встроено в жизнь детей. Если ребенок замещает реальность виртуальным миром, избегает живого общения и теряет интерес к учебе и хобби – это тревожный сигнал. Увлечение видеоиграми может привести к проблемам со сном и даже к развитию зависимости.

"Родителям стоит не запрещать, а направлять: вместе выбирать контент, обсуждать игровые сюжеты и устанавливать четкие временные рамки", – пояснила директор НИКИ Нисо Одинаева.

Например, родители могут обратить внимание на возрастные ограничения игр и обеспечить детям разные варианты досуга в реальной жизни, включая спортивные занятия, творческие кружки, прогулки.

Ранее стало известно, что депутаты ГД обсуждают возможность установления самозапрета на платежи в компьютерных играх. По данным МВД, только за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества.

