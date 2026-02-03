Подозреваемые в похищении открыли огонь по полицейским в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое подозреваемых в похищении человека в Пензенской области открыли огонь по сотрудникам полиции на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании. В связи с этим полицейские в соответствии с Федеральным законом "О полиции" применили табельное оружие.

В результате стрельбы один из подозреваемых получил ранения и скончался на месте. Второй задержан и доставлен в следственные органы.

Ранее сотрудники МВД задержали мужчину по подозрению в стрельбе на Ярославском шоссе в столице.

По информации ведомства, на одной из парковок магазина на северо-востоке Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба несколько раз выстрелили из оружия, а затем сели в автомобиль и скрылись с места преступления.