Песков заявил, что в графике Путина до конца недели нет разговора с Макроном

Фото: kremlin.ru

График Владимира Путина на текущую неделю не предполагает телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Макрон заявлял о желании провести разговор с президентом России еще в январе. МИД РФ тогда призывал французского лидера донести свою заинтересованность в переговорах по профессиональным каналам, если такой интерес действительно имеет место быть.

Уже в феврале Макрон указывал, что подготовка к разговору с Путиным ведется на техническом уровне. По данным СМИ, беседа между двумя лидерами обещает быть "содержательной", поэтому подготовка к ней займет несколько дней.

