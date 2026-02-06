Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:37

Общество

Небольшой снег пройдет в Московском регионе 7–8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшой, местами умеренный снег ожидается в столичном регионе 7–8 февраля. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, ночью 7-го числа в Москве температура воздуха составит минус 11–13 градусов, а днем – минус 7–9 градусов. Прогнозируется облачная погода, также выпадет 1–3 миллиметра осадков. Прирост снега составит до 3 сантиметров.

В воскресенье, 8 февраля, будет облачно, с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 14–16 градусов мороза, а днем – 9–11 градусов. В этот день выпадет до 1 миллиметра осадков, прирост снежного покрова составит до 1 сантиметра.

На следующей неделе в столицу может прийти плюсовая температура. Согласно прогнозам, город попадет в теплый сектор южного циклона. Таким образом, 12 февраля температура резко повысится от минус 10 до 0 градусов. На следующий день может потеплеть до 2 градусов.

Экстремальные морозы не ожидаются в Москве до конца второй декады февраля

