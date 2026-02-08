Ребенок погиб, провалившись под лед на озере в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ребенок провалился под лед озера в Яковлевском округе Приморского края. В результате он погиб, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в районе села Яковлевка. Тело 11-летнего мальчика обнаружили местные жители в месте провала.

Ранее в Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который упал в холодное море. Мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном. Решив разбежаться и прокатиться по льду у края набережной, он потерял равновесие и оказался в ледяной воде.

Мальчика вытащили из воды и отвели под горячий душ в ближайший отель. Скорая помощь прибыла на место уже через четыре минуты. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, он находится под присмотром матери.

До этого в населенном пункте Пески Ленинградской области прошла операция по спасению мужчин, рыбачивших на льдине. На место происшествия прибыли спасатели ПСП "Берег". Рыбаков успешно доставили на сушу, помощь медиков им не потребовалась.