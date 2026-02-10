Глава СК запросил доклад о проверке сведений о насилии над детьми в детсаду в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Baza

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки сведений о насилии над детьми в детском саду в ТиНАО, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

В телеграм-каналах ранее появились сведения о жалобах родителей на действия сотрудников частного детского сада в Коммунарке, принадлежащего известной сети. По словам некоторых родителей, на теле детей регулярно появляются синяки и ссадины, на воспитанников кричат, а также фиксируют их и принуждают ко сну силой. Руководство учреждения на эти сообщения не реагирует.

СК России по Москве организовал по данному факту процессуальную проверку. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства Сергею Ярошу представить доклад о ее проведении и установленных обстоятельствах. Центральный аппарат СК взял исполнение поручения на свой контроль.

Ранее в Уфе учитель избил школьника ремнем и связал ему руки. По данным местных СМИ, педагог начал бить ребенка из-за карикатуры на Чебурашку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, а также даст оценку действиям должностных лиц лицея и учителя.

