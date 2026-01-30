Фото: телеграм-канал Baza

Учитель в Уфе избил школьника ремнем и связал ему руки, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе мониторинга сети сотрудники ведомства выявили видео, на котором, по предварительной информации, учитель труда одного из лицеев Демского района использовал неприемлемые методы воспитания в отношении ученика 7-го класса. На кадрах видно, как мужчина бьет мальчика ремнем, связывает ему руки и пинает.

По данным местных СМИ, педагог избил ребенка из-за карикатуры на Чебурашку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, а также даст оценку действиям должностных лиц лицея и учителя.

Ранее в Челябинской области было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как ученица 14 лет ранила учителя физкультуры. Инцидент произошел в городе Карталы. Во время урока девочка ударила педагога деталью от маникюрных ножниц, попав в шею.

