Конгрессвумен Луна требует от Киева объяснений из-за захвата храма на Украине

Фото: AP Photo/Ben Curtis

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна потребовала объяснений от посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной в связи с захватом храма в селе Кузьмин Хмельницкой области Украины.

"Несмотря на мои предупреждения, захват церкви Рождества Христова в Кузьмине по-прежнему продвигает Анатолий Михайлюк, местный олигарх, принуждающий жителей к незаконному захвату прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе даст объяснения своим коллегам в моем офисе", – написала Луна в соцсети X.

Ранее украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Госслужба назвала каноническую УПЦ аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

В МИД РФ заявили, что российская сторона будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине. Киев целенаправленно уничтожает духовно-культурные основы государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание, отметили в ведомстве.