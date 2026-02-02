Форма поиска по сайту

02 февраля, 19:38

Культура

Гусли признают национальным музыкальным инструментом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гусли признают национальным музыкальным инструментом России. Соответствующий меморандум подпишут в рамках конкурса Ристалище гусляров, заявил РИА Новости председатель оргкомитета мероприятия Кирилл Богомилов.

Конкурс пройдет 7 февраля. Как отметил Богомилов, в стране существует более 200 музыкальных инструментов.

"Мы собрали богатство наших мастеров со всей России, у нас уже сложилось целое сообщество: люди играют на сотнях видов совершенно разных гуслей", – сказал председатель оргкомитета.

По его словам, в список входят народные, фольклорные, концертные, электронные и необычные современные гусли. Богомилов указал, что данное направление развивается в России и теперь снова стали изготавливать народные инструменты и изобретать новые.

"Это очень модно, здорово и самобытно – и людям это очень нравится. У нас до сих пор очень много того, что идет вразрез с нашими культурными интересами, например те же музыкальные каналы, которые показывают совершенно другую жизнь нашим детям и подросткам", – добавил Богомилов.

Ранее зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС) и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов призвал создать реестр народных песен и танцевальных мелодий. По его мнению, для формирования перечня необходимо провести широкое народное голосование. Этот процесс еще сильнее сплотит людей, добавил депутат.

