05 февраля, 16:37

Общество
Дерматолог Галлямова: зубная паста может привести к сухости губ

Дерматолог назвала неочевидные причины сухости губ зимой

Фото: depositphotos/NewAfrica

Дефицит витамина А и зубная паста могут стать причинами повышенной сухости губ зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, далеко не всегда ощущение обветренной кожи, образование корок и трещин объясняется метеорологическим хейлитом – воспалением, вызванным холодом и ветром. Поэтому то, что можно принять за сезонные изменения, временами свидетельствует о наличии проблем.

Иногда они кроются в дефиците витамина А. Такая ситуация часто возникает у тех, кто соблюдает диеты и сокращает в своем рационе жиры, а также отказывается от сливочного масла. Поэтому есть смысл сдать анализ крови на содержание ретинола.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

В свою очередь, существует и аллергический хейлит, который, например, может возникнуть на компонент помады: краситель или ароматизатор. Состав зубной пасты тоже способен стать провокатором проблемы. В таком случае смена гигиенического средства поможет улучшить ситуацию, подчеркнула врач.

"В целом же зимой важно особенно бережно ухаживать за нежной кожей губ. Не следует пытаться очистить ее с помощью скрабов, это лишь усугубит проблему. Необходимо ежедневное увлажнение: для этого лучше использовать крем, который предназначен для области вокруг глаз. Наносить его надо два раза в день: утром и вечером", – отметила Галлямова.

Кроме того, на улице губы необходимо защищать гигиенической помадой. Однако выбирать лучше варианты для атопичной кожи, которые не содержат красителей и ароматизаторов.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа рассказала, что зимой из-за холодовой аллергии на коже могут появиться высыпания по типу крапивницы, а также красные пятна и шелушения. Если проблему игнорировать, то все это способно спровоцировать появление язв.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

