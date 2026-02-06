Роскачество начало сертификацию натуральной косметики

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Роскачество начало сертификацию косметики, которая позиционирует себя как натуральная, вегетарианская или веганская. Это необходимо для подтверждения экологичности продукции, заявили ТАСС в организации.

Там отметили, что часто встречаются случаи, когда "зеленая" косметика на самом деле оказывается не совсем натуральной. Таким образом, производители вводят потребителей в заблуждение.

Недавно Союз ONE, Роскачество в сотрудничестве с InterCHARM и Экологическим союзом провели исследование, согласно которому, таких обманчивых товаров на российском рынке свыше 40%. Часто производители используют слова "натуральный" или "эко", знаки сертификации, указывают процент натуральности. Однако документального подтверждения всему этому нет. Из-за таких случаев доверие подрывается ко всей отечественной косметике.

В Роскачестве пояснили, что называть косметику "натуральной" можно в том случае, если она содержит не менее 90% натуральных ингредиентов для смываемых средств и 95% – для несмываемых. Это могут быть компоненты, которые физическими способами получают из животных, микроорганизмов, растений или минералов.

"Органическая" же продукция – это та, что содержит не менее 10% сертифицированных органических ингредиентов. Веганские продукты не должны содержать никаких добавок животного происхождения, включая коллаген, мед, кармин или молоко. А также не должны тестироваться на животных. Вегетарианская косметика при этом может содержать такие компоненты, но для нее также не допускаются испытания на животных.

В организации добавили, что потребители благодаря расширению аккредитации смогут быть увереннее при совершении покупки, а добросовестные производители получат прозрачное поле для честной конкуренции. Все это станет основой устойчивого развития отрасли российской косметики.

Ранее в России разработали ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии. Он будет устанавливать общие критерии, подтверждающие заявления производителя о том, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения.

В Роскачестве связали актуальность разработки стандарта с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет в этом важную роль. Введение ГОСТа позволит отечественным изготовителям более эффективно конкурировать с иностранными компаниями на рынке веганской продукции.

