Экс-главкома ВМФ РФ Куроедова похоронят на Троекуровском кладбище 10 февраля

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова пройдут на Троекуровском кладбище во вторник, 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Клуб адмиралов".

Там уточнили, что мероприятие начнется в 13:30.

О смерти Куроедова стало известно 5 февраля. Ему был 81 год. Адмирал ушел из жизни после продолжительной болезни.

Военный последовательно занимал командные должности на Тихоокеанском и Балтийском флотах, став главнокомандующим ВМФ РФ в 1997 году. На этом посту Куроедов пробыл до 2005 года.

Он удостоился орденов "За службу Родине" III степени и "За военные заслуги".

