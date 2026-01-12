Посольство РФ на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника

Фото: depositphotos/badboydt7

Посольство России на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника А. В. Панова. Он ушел из жизни 8 января, уточняется в телеграм-канале диппредставительства.

По данным телеканала ANT1, тело дипломата было обнаружено в его кабинете. Причиной смерти представители посольства в беседе со СМИ назвали суицид. Журналисты также выяснили, что Панов оставил письмо, содержание которого не раскрывается, его планируется отправить в Москву.

Вместе с тем в посольстве указали, что смерть дипломата является личной трагедией для его родных и близких, а также добавили, что семья покойного получила всю необходимую поддержку.

На данный момент диппредставительство совместно с кипрскими компетентными органами занимается вопросом отправки тела в Россию.

